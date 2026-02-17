大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な補強を続けている。昨季までワールドシリーズ（WS）を連覇するなど大きな結果が出ているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は大谷がきっかけになったと明かしたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ドジャースは2023年オフ、ロサンゼルス・エンゼルスをフリーエージェント（FA）になっていた大谷と、MLB史上最高額（当時）となる10年7億ドルで契約。加入後は2年連続でMVPに輝くなど期待通りの活躍を見せ、チームのWS連覇に大きく貢献している。

同メディアは「球団が浮いた資金を活用してエリート級の戦力を補強し続けると約束したことを受け、大谷は年俸の内、年間200万ドルを除きすべてを後払いにすることに同意した。チームはその約束を確実に守り、タイラー・グラスノー投手、山本由伸投手、タナー・スコット投手、エドウィン・ディアス投手、カイル・タッカー外野手らを獲得している」と言及。

続けて、「フリードマン氏は大谷の存在があったからこそ、より積極的に資金を投じる姿勢を強めていると語った」としつつ、「彼と契約した瞬間から、それを裏付けること、そして勝利へのコミットメントとチームへの再投資を継続して示すことが重要だった。彼がいることも相まって（支出意欲は）さらに高まり、当初考えていたよりも一層攻めた計画になったと思う」という同氏のコメントを伝えている。

