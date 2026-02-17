レアル・マドリードを筆頭にラ・リーガの3クラブが、UCAMムルシア（スペイン4部）のフベニールA（U－19チーム）に所属するFWホルヘ・ロスに関心を寄せているようだ。16日、スペイン紙『アス』が報じている。

スペイン紙『アス』によると、ホルヘ・ロスは2008年生まれで、UCAMムルシアのフベニールAでプレーするフォワードとのことだ。昇格1年目の今シーズンはここまで3得点を記録しているほか、17歳でトップチームデビューをも果たした“逸材”と伝えている。

そんなロスに対して、レアル・マドリードとビジャレアル、そしてバレンシアが関心を寄せているようだ。同紙は、この3クラブのスカウト部門が動向を注視しており、現時点で獲得レースのポールポジションに立っているのは、バレンシアと指摘。近年は混迷が続く古豪は、「ロスのような才能ある選手を獲得するために、その手腕を発揮している」とした上で、「ここ数年、トップチームに『触れた』カンテラーノも少なくない。そしてそれこそが、白と黒のクラブが持っている切り札だ」とブレイクしたCBクリスティアン・モスケラ（現：アーセナル）やMFハビ・ゲラの例を始め、積極的にトップチームにカンテラーノを登用する方針を、交渉材料としていると明らかにした。

ただし、選手本人はまだ決断を下していない模様。少なくとも、シーズン終了まではUCAMムルシアのフベニールAでプレーすることに集中していると報じている。

カンテラーノの積極起用に定評あるバレンシアか、同じくCBパウ・トーレス（現：アストン・ヴィラ）やFWジェラール・モレノのように“自家製”の選手が活躍する土壌があるビジャレアルか、それともスーパースターが揃うレアル・マドリードか。UCAMムルシアの逸材に注目が集まる。