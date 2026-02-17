今日の運勢は？ ★2026年2月18日（水）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月18日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月18日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？恋をするためのモチベーションが上がっているようです。気になる相手がいるならば、迷わずデートに誘ってみましょう。今日は、自分のことを上手く表現できたりアピールできたりもするので、芸術活動などもおすすめ。ゲームやスポーツなど、何か競争ごとで力が発揮できるようです。周りの人からも応援されて、勇気がわいてきそう。最後まで諦めずにやってみましょう。次の日に疲れを残さないためにも夜は早めの就寝を。人付き合いが活発な一日に。友人に連れられて行った場所で、感動するようなことがあるかも。海外のニュースに注目してみるのも良いでしょう。仕事や生活に役立つものが見つかりそうです。思い悩んでいたことが吹っ切れそうな日。パートナーや恋人とのすれ違いも減っていくようです。心が安定しているため、仕事や勉強なども効率良く行える様子。空いた時間で推し活などすると吉。人に質問されることが多くなりそう。丁寧に受け答えができて、とても感謝されることでしょう。子供に勉強などを教えるのもいいかも。穏やかな気持ちで接すると、良いエネルギーに包まれるようです。好きな人や気になる人を誘ってみると◎。お茶やランチを一緒にしてみると、普段の過ごし方なども分かってきそう。勇気を出してその場で次のデートにも誘ってみましょう。ピンク色がラッキーカラー。ささやかな幸せを実感できそう。家族や恋人に対しても、いつも以上に優しい気持ちになれることでしょう。普段頑張っている自分にご褒美をあげるのもおすすめ。好きなものなどを食べに出かけてみて。仕事や趣味、勉強など今一番やりたいことに集中できると◎。ストイックに取り組んでみると、成果なども得やすいようです。将来に対するビジョンも明るくなり、さらにヤル気アップ！気になる相手にガッカリされないためにも、なるべくダラダラしないようにしましょう。ファッションやメイクなどもしっかりと整えるのがおすすめ。明るい雰囲気が出てくるように言動なども工夫してみると良いかも。余計な一言が多くなってしまいそう。今日は、自分が積極的に話すよりも、話を聞く側になってみると良いかも。なんかモヤッとするような気持ちがあれば、長めの散歩などをして、気分転換を。週の真ん中で疲れが出てきているかも。今日は、なるべく仕事などを早めに切り上げて、休めるようにしましょう。お香やアロマを焚きながらストレッチなどもいいかも。自分の身体と向き合うようにしてみて。欲しいものを手に入れるためには、何か別な物を手放す必要がありそう。あなたにとって苦渋の決断になるかもしれませんが、ちゃんと行動できると気持ちもスッキリできそうです。精神的にゆとりがあると、金運が舞い込みやすくなるようです。何か引っかかることがあれば、早めに解決するようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/