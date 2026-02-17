巨人の丸佳浩（写真：産経新聞社）





　


　読売ジャイアンツの丸佳浩外野手が17日、千葉ロッテマリーンズとの練習試合に「2番・左翼」で先発出場。3回に先制となるタイムリーを放った。
 

　

 
　0－0で迎えた3回裏の巨人攻撃。ロッテはこの回から高卒2年目の左腕・吉川悠斗投手をマウンドに送った。
 
　巨人はこの回先頭の9番・浦田俊輔内野手が中安打で出塁し、二盗を決める。続く松本剛外野手が四球を選び、無死一、二塁の局面を作った。
 
　ここで打席に入ったのは2番の丸。2球目、143キロの高めの真っすぐを逆らわずに弾き返した。力感のないスイングから打球が左中間に向かってぐんぐん伸び、フェンス手前まで到達。
 
　二塁ランナーが生還し、丸の打撃で巨人が1点を先制した。試合は7回終了時点で3－3の引き分けで終了した。
 
　通算2000本安打まで、残り「71」まで迫っている丸。昨季はケガなどで離脱した期間もあったが、8月にはサイクル安打を達成するなど技術は衰えていない。
 
　今季は再び、フルシーズンの活躍での大台達成を狙う。
　

　
 






　


【動画】これぞ百戦錬磨の打撃！丸の先制打がこちら
 
DAZNベースボールのXより
 

　

 

節目の記録へ向けて

2000安打まで残り「71」の
丸佳浩が先制打！

🌸巨人×ロッテ（練習試合）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
