













読売ジャイアンツのルーキー、山城京平投手が17日、千葉ロッテマリーンズとの練習試合に先発投手として登板。1回の先頭打者から三振を奪うなど、2回無失点の好投を披露した。











山城にとって対外試合デビューとなった同試合の初回、ロッテの「1番・中堅」髙部瑛斗が左打席に入る。山城は最初の7球中6球でストレートを投じ、カウントを2－2とする。



8球目、外に大きく曲がる外角スライダーを山城が投じると、髙部のバットは思わず空を切った。しなやかな腕の振りからのキレのあるボールが印象的に映った。



亜細亜大時代には、4年春のリーグ戦で最優秀防御率のタイトルを獲得し、侍ジャパン大学代表に選出された経歴を持つ左腕。実戦でアピールを重ね、一軍で腕を振るう機会を掴み取りたい。

































