大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障からの復活を目指している選手が複数いる。各選手によって現在地は異なるが、右肩手術の影響で長期離脱しているブラスダー・グラテロル投手については慎重に調整が進められるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

グラテロルは2023年に68登板で防御率1.20と好成績を残したが、翌2024年は7登板で防御率2.45と数字が下落。同年オフに右肩関節唇の手術を受けたが、昨季は全休を余儀なくされている。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督はチームが今季に向けて準備を進める中で、グラテロルを慎重に起用する計画だと、ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者を通じて語った」としつつ、同記者が自身のXに投稿した「ロバーツ監督は今春、グラテロルを少し慎重に起用していると語った。肩の手術からの復帰に向けて調整を続ける彼だが、ボールが期待通りには出ていない」というポストを紹介。

続けて、「肩の怪我からの復帰は、投手にとっても野手にとっても非常に難しいことであり、とりわけ利き肩であればなおさらだ。今回の新たな状況を踏まえると、開幕日に間に合う可能性は低いとみられるが、最終的には今後さらに負荷を上げていく中で、肩がどのように反応するかにかかっている」と記している。

