二宮町にある筆者お気に入りのカフェdailyを紹介します。

二宮駅からは吾妻山の梅沢口沿いの緑の多い道を進む

二宮駅北口から徒歩15分、緑が多く見える気持ちのよい道を進みます。こちらの白い家の1階がdailyです。店舗前の駐車場に2台分と向かいのアーバンSの10番の計3台分の駐車スペースがあります。

シンプルで落ち着く内観

玄関を靴を脱いでスリッパに履き替えて店内へ入ります。大きめのテーブル席とカウンター席があり、こじんまりとした店内はとても落ち着きます。筆者はカウンター席に座りました。窓から外の緑が見えるのもいいですね。

こちらの左側のライトは店主の年子の息子さん達がヨーロッパ旅行の際にモロッコで購入してきてくれたとのこと。お店の雰囲気にあっていて、とても素敵。センスのよい息子さん達ですね。

2種の大きいおかずから選ぶToday's Lunch

Today's Lunchは、大きいおかずからどちらかを選択します。（税込1,450円）筆者は和風おろしハンバーグにしました。

実はこのメニューの選び方等は、カウンター席にいらっしゃった常連さんのHさんから教えていただきました。こちらは以前中央林間にあり人気のお店だったそうで、そちらをクローズして二宮に移転されたとのこと。中央林間のお店に通われていたファンであった常連さん達の多くが、二宮にも1時間近くかけて通ってきているとのこと。1時間の移動距離をものともせず常連さん達を魅了するランチ、食べるのが俄然楽しみになってきました。

コーヒー豆は、RED POISONのコーヒー豆を使っているとのこと。筆者はあまりコーヒー豆に明るくないのですが、説明して頂いたHさん曰く、名店とのこと。コーヒー好きなら是非飲んでみて、と強くおすすめいただきました。キャロットケーキもおすすめとのことでした。

たくさんの小鉢が並ぶ大満足のToday's Lunch

ほどなくしてToday's lunchの和風おろしハンバーグが提供されました。

2つの和風おろしハンバーグは大根おろしに大葉でとてもヘルシー。

どれを食べてもとても美味しくて、たくさんの小鉢に次はなにを食べようかにこにこ箸が進みます。

中でも筆者がおいしくて驚いたのが雑穀米の上にのっている車麩のフライ。上に甘い味噌がのっていて、サクッとしていてなんとなくもっちりとした食感がたまらない。あまりにもおいしくて、その日の夕食に自分で再現してみようと作ってみたほどでした。

こちらはHさんが頼んだToday's lunch 里芋と鶏肉と仙台麩の煮物を撮影させてもらいました。こちらもおいしそう。

いぶりがっこのポテトサラダ、ごぼうと菊芋の南蛮づけなど、とてもおいしく、なおかつ身体によいものを摂っていると認識できて、大満足でした。

店主さんも常連のHさんを信頼していらして、ワンオペで忙しい店主さんに代わって、説明はほとんど常連のHさんからしていただきました。店主さんも常連さんもとても優しい人柄で、なおかつこんなにおいしくて居心地もよいので、このお店にはどんどんファンが増えることを確信しました。

大満足のレモンチーズケーキ

食後のデザートに筆者は、レモンチーズケーキ（税込500円）とRAMJAM（中深煎り）（税込600円）を注文。

レモンチーズケーキはレモンの風味をしっかり感じ、レモン好きの筆者は大満足。お皿も涼し気でチーズレモンケーキの涼し気な雰囲気に合っていて素敵ですね。

RAMJAM（中深煎り）は、ほんのりとラムの風味が鼻に抜けて、深みのある味でとてもおいしかったです。

こちらはHさんが頼まれていたキャロットケーキ。ずっしりと大きいキャロットケーキ、とてもおいしそうでした。次回はこちらを頼んでみたいと思います。

皆様も是非dailyに行ってみてくださいね。とてもおすすめです。

