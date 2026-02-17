













中日ドラゴンズの柳裕也投手が17日、ブルペンで投球を行った。











14日に、今季初のシート打撃に登板した柳。主力級の打者を相手に充実した投球を行い、手ごたえを掴んだ模様。その課題をもとに、17日も精力的にブルペン投球を行った。



柳はここ2シーズン、コンディション不良などにより規定投球回はおろか、100イニングにも届いていない。最後に2桁勝利を挙げたのは、プロ5年目の2021年まで遡る。



さらに、チームは2年続けてドラフト上位で有望な即戦力投手を複数名指名しており、柳といえども立場は安泰ではない。



緩急を使った投球術と経験を武器に、今季はシーズン通してのフル稼働が求められるだろう。



今季は節目のプロ10年目。ローテーションの一角から、再びエース格へ返り咲くような活躍を期待したい。



























【動画】時折笑顔も、柳のブルペン投球がこちら

DAZNベースボールのXより













時折笑顔も見せながら



柳裕也 ブルペン投球

今季はフル回転のシーズンへ



🌸中日春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】