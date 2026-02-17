どさんこ投資スクールは2月9日、「40～50代に聞いた投資で満足できる基準の境界線に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は2025年12月24日～25日、40～50代の投資経験者と投資検討者1,011人を対象に、インターネットで実施した。

投資をする理由

投資をする理由を尋ねたところ、「自身の老後資金や将来の病気・介護などに備えるため」(70.7%)が最も多く、「資産を増やしたいため」(43.9%)、「銀行預金では増えにくいため」(30.3%)と続いた。

実際に投資している人に、投資したお金が、1年間でどれくらい増えたら"満足"と感じるか尋ねると、「7～10%未満」(22.6%)が最も多かった。「5～7%未満」(20.6%)、「10～15%未満」(20.4%)と続いている。半数以上が3～10%未満と回答しているが、約4割は10%以上と答えており、比較的高いリターンを期待している人も一定数いることがわかった。

投資で達成感を得られたときについて聞くと、48.8%が「資産が安定して増えていると実感したとき」と回答した。35.1%は「計画通りに積立投資が継続できていると気づいたとき」、28.6%は「値上がり益(キャピタルゲイン)を確認したとき」と答えた。

約半数が資産が安定して増えていると実感したときに達成感を得られると回答

投資をするとき、目標をどのように決めているか尋ねると、「自分の生活費や将来の必要資金から逆算して」(22.6%)、「書籍やWeb記事などで情報収集して」(22.2%)を抑え、「なんとなく」(25.6%)が最も多かった。

投資の「目的」「期限」「金額」といった3つの目標を明確に設定できているか尋ねたところ、7割以上が何らかの目標を持つ一方、「目的・期限・金額」の3項目すべてを定めている人は2割未満に留まった。3つの項目すべて未設定の人も2割強見られた。

投資の目標設定や達成に向けてのサポートを受けてみたいと思うか聞くと、41.6%が「どちらかといえば受けてみたいと思う」、15.1%が「受けてみたいと思う」と答えた。投資するにあたって、どのような支援があったらいいか尋ねると、53.0%が「長期的なサポート」と答えている。