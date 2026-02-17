ホテル東京ガーデンパレス(東京都文京区)は3月19日まで、第7回春の装飾 大つるし飾り展 ～約3000個の雛の飾り物～「雪国越後三大つるし雛・山形県湊町酒田の傘福・宮城県大崎市のつるし飾り展」を、1Fロビーで開催している。

つるし飾り展示

会場には、2011年の東日本大震災の復興を祈願してディスプレイされた雪国三大つるし雛である新潟県の十日町「幸せを呼ぶつるし雛」、津南町「幸せを呼ぶつるし雛つるの恩返し」、湯沢町「幸せを呼ぶつるし雛雪うさぎの旅立ち」のミニチュア3基を展示する。

つるし雛 雪国越後三大つるし雛のミニチュア3基

日本三大つるし飾りの一つである山形県酒田市の「傘福」も登場する。高さ2.5メートルの大型傘福3基は必見とのこと。

宮城県大崎市の「きっこまざぎ教室」による愛らしい作品群も並ぶ。

きっこまざぎ教室のつるし雛

期間中はつるし雛の販売も行う。1,000円程度の小物から本格的な飾り物まで購入できる。

2月24日・25日の2日間限定で、道の駅クロステンや京祐による「新潟物産展」も開催。笹団子や新潟県産いちご「越後姫」など、産地直送の特産品を販売する。

新潟物産展では笹団子などを販売

館内レストラン「オーロラ」では、2月から3月の曜日限定で小国製麺の米粉入り生パスタなどを使用したコラボランチも提供する。