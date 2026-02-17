西武・ネビンが実戦初打席でタイムリー！　塁上で滝澤の頭を“ポン”















埼玉西武ライオンズのタイラー・ネビン内野手が17日、今季の実戦初打席となる紅白戦でタイムリー二塁打を放った。











ネビンは14日に宮崎・南郷キャンプに合流。早速特打ちや特守で汗を流して状態を確認すると、17日の紅白戦の初打席で結果を出した。



左腕の菅井信也が投じた高めのボールを逆らわずに打ち返すと、打球は右中間を破ってタイムリー二塁打に。さすがの勝負強さをいきなり見せつける形となった。



また、ネビンは二塁に到達すると、ベースに入った滝澤夏央の頭をポンと撫でるなど、微笑ましいシーンも見られた。



ネビンは来日1年目から、137試合出場で打率.277、21本塁打、63打点をマーク。同年のベストナインとゴールデングラブ賞に選出され、リーグを代表する一塁手として認知された。



西武は昨季のシーズン中に、27年シーズンまでの契約延長を締結。外国人選手ながらチームを鼓舞する人間性も評価されており、“助っ人”の域を超えたチームの柱の1人として期待される。



強豪・西武の復活に向けて、ネビンの存在と活躍は欠かせない。今季も期待できそうな内容を見せた一打だった。



























【動画】ネビンのタイムリー！塁上で滝澤の頭を“ポン”

今年もやってくれそう



ネビンさん実戦初打席タイムリー

滝澤夏央の頭をポン



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)