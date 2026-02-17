大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフ右足首手術を受けたトミー・エドマン内野手が開幕を故障者リスト（IL）で迎える見込みとなっている。その穴を誰が埋めるのか注目されるところだが、キム・ヘソン内野手は自信をみなぎらせているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ユーティリティープレーヤーのキムは、2026年シーズンの開幕戦で二塁手として先発したいと述べた」としつつ、「もちろんだよ。野球選手として、ずっと夢見てきたことだ。開幕戦に二塁手として出場する。オフシーズンはそのために一生懸命練習してきた。結果が出ればいいなと思っている」という本人のコメントを紹介。

続けて、「チームは月曜日、元オールスターのサンティアゴ・エスピナル内野手とマイナー契約を結んだ。ミゲル・ロハス内野手とアレックス・フリーランド内野手も昨季は二塁でプレーしている。キムはスプリングトレーニングで自らをアピールし、フルシーズンで先発の座を勝ち取ることを目指すことになる」と記している。

加入1年目の昨季は71試合出場にとどまったキムだが、今季はレギュラー獲りのチャンスを掴むことができるだろうか。

