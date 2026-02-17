ブレーメンを率いるダニエル・ティウネ監督が、14日のバイエルン戦でスタメン落ちした右SB（サイドバック）菅原由勢について語った。16日、地元紙『Weser-Kurier』が伝えている。

今月4日にダニエル・ティウネ氏を招へいしたブレーメンは14日、ブンデスリーガ第22節でバイエルンに0－3と完敗を喫した。これで12戦未勝利で、依然として降格の危機に瀕しているわけだが、この試合において51歳の新指揮官は、右サイドバックおよび右ウイングバックとして、加入後ここまでのリーグ戦全試合にスタメン出場していた菅原由勢を外し、右ウイングを主戦場とするジャスティン・ヌジンマを起用する采配を振るっていたのだ。

そんななか、「少しばかりの変化が必要。ここ数週間は、これまでと同じことを続けてきたけど、それは良い結果につながっていないのだから」と口にしたティウネ監督は、ドイツ王者との一戦で“スタメン落ち”の菅原について、「ユキとも話して、これはキミに対する判断ではないと伝えている。狙っていたカウンターの機会は確かにあって、私が期待していたほどではなかったが、何度もチャンスへと結びつけることもできた。結局、最もスピードのある選手を起用したかったんだ。それはジャスティンと（左WBに入った）フェリックス（・アグ）のこと」と戦略的な変更だったと告白。実際、シュート数ではバイエルンを上回るなどゴールに迫る機会は多かった。

それでも、同指揮官は「ユキもそれを受け入れるべきなんだ。何よりも重要なのは、ブレーメンなのだからね」とした上で、「全員が、私に自分の実力を見せる機会があったわけだし、この先、右サイドでディフェンスラインの背後を狙うよりも、足元でボールを捌けるタイプの選手が必要となる試合もきっとあるだろう。そのときは、私は彼に頼るつもりだよ」とロッソジャッロが生んだ右SBに対する信頼も強調している。

なおこの試合、菅原は79分から途中出場した一方で、バイエルンに所属するDF伊藤洋輝はベンチ入りしたものの、プレー機会は訪れなかった。かつて名古屋グランパスでともにプレーし、「この風を勢いに日本代表で輝け！（横断幕自体はU20W杯でチームを離れるのに際してだが）」ともサポーターからメッセージを送られた、2人の世界の舞台での再会は、お預けとなっている。