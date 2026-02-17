チロルチョコは3月9日から、初音ミクとチロルチョココラボデザイン(通称:チロルミク)の第2弾商品として「チロルミクBOX」(324円)を全国で販売する。

今回、3月9日の「ミクの日」を記念してコラボ第2弾が決定。

第1弾ではさわやかなミント風味の「チロルチョコ<みっくみくみるくミント>」を販売した。第2弾となる今回のフレーバーは、初音ミクのイメージカラーとさわやかな歌声を表現したソーダ風味のみっくみくみるくソーダ味。ソーダ風味生地の中に、チロルチョコ ミルクのイメージを持たせたミルククリームを組み合わせている。

みっくみくみるくソーダ味

「チロルミクBOX」(324円)はBOXタイプで、「みっくみくみるくソーダ」が10個と「クリアカード」が1枚入っている。

商品パッケージは「初音ミク」のイメージカラーと「チロルチョコ＜ミルク＞」の牛柄を組み合わせたデザイン。イラストレーター・夢ノ内氏描きおろしの"チロルミク"が登場する個包装は全6種類。チロルチョコ＜ミルク＞風なロゴで「miku」と文字の入ったデザインも。

個包装のデザインはランダム封入となっている。

夢ノ内氏描きおろしのパッケージ

また、おまけのクリアカードは5種類のデザインの中からランダムで1枚封入されている。

クリアカード デザイン

3月9日からチロルチョコ公式オンラインショップおよび全国で販売される。なお、取り扱いのない店舗もあり、商品はなくなり次第終了となる。

Art by 夢ノ内 (C)CFM