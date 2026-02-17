













福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手が17日、春季キャンプで打撃練習を行い、違いを見せつける内容で見る者を圧倒した。







ソフトバンクの宮崎キャンプ、第4クール4日目の17日、打撃練習でチームの至宝である柳田が左打席に入った。



主砲の一人である山川穂高も見つめる中、柳田がキレのあるスイングを見せつけると、打球はピンポン玉のように右翼席を超えていく。打った瞬間に“場外弾”を確信するような弾道も数多く見られ、訪れたファンの歓声やどよめきが球場を覆った。



柳田は昨季、負傷による長期離脱を経験。レギュラー奪取後の自己ワーストとなる20試合の出場に終わった。しかし9月下旬に復帰し、阪神タイガースとの日本シリーズにも出場。甲子園での石井大智からの逆方向の一発は記憶に新しい。



今季はコンディションを整え、シーズンを完走する決意が打撃練習から垣間見える。衰えしらずの肉体から繰り出されるスイングのキレから、超一流のプロであることの矜持を感じさせる。



日本シリーズ連覇に向け、役者たちの調整も順調のようだ。













【動画】別格の弾道...柳田の場外弾がこちら!

DAZNベースボールの公式Xより















