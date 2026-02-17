アルビレックス新潟は17日、MFダニーロ・ゴメスと2026シーズンの契約更新に合意したことを発表した。チームへの合流は3月上旬予定となっている。

ダニーロ・ゴメスは1999年生まれの現在27歳。母国の名門サンパウロでプロデビューを飾り、アトレチコ・ゴイアニエンセやクイアバ、ポンチ・プレッタなどを経て2023年1月に新潟へ加入した。ここまで公式戦通算68試合出場4ゴール5アシストという成績を残し、2025明治安田J1リーグでも17試合に出場。しかし、昨年7月に右膝前十字じん帯損傷、外側側副じん帯損傷、内側半月板損傷の大ケガを負い、現在に至るまで離脱が続いている。

母国ブラジルでリハビリに励んでいるダニーロ・ゴメスは、新潟との契約更新に際して次のようにコメントしている。

「2026シーズンもアルビレックス新潟の一員として戦えることを心から嬉しく、感謝しています。昨シーズンは、新潟に関わるすべての方にとって悔しい結果に終わりました。個人としても、右膝の怪我によってチームが一番苦しい時にピッチに立てなかったことが、何よりも辛く、申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「現在、復帰に向けて懸命にリハビリを続けています。チーム練習への合流にはもう少し時間が必要ですが、焦らず、一刻も早く皆さんの前でプレーできるよう、毎日全力で取り組んでいます。必ず強くなって戻ってきます」