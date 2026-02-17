ソフトバンク・小久保監督が“投手役”　マウンドで投内連係を実演















福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督が17日、自ら投手役として練習に参加し、投内連係の動きを行った。







ソフトバンクの宮崎キャンプ、第4クール4日目となった17日、練習に通常とは異なる緊張感が漂っていた。



マウンドに立っているのは、なんと小久保監督その人。グラウンド内で選手の観察をするだけでなく自ら投手になり切り、走者三塁を想定した場面での投ゴロも難なく捌いていた。



続いても走者三塁の設定で、今度は本多雄一コーチが左打席に入る想定。二ゴロから走者を三本間に挟むランダウンプレーの練習時にも、小久保投手はしっかりとホームカバーに入った。



ファンとしては選手の動きだけでなく、往年の名選手の実演を見られることもあり、選手ともども活気のあるキャンプの雰囲気が伝わってくる。日本シリーズ連覇に向け、チームの士気は高い。













