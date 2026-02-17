













ロサンゼルス・ドジャースが15日（日本時間16日）、公式Xを更新。大谷翔平・山本由伸、チームを支える両投手が並び立つ写真を公開した。











投稿には「Hitters beware.（打者たちよ、用心せよ）」と綴られ、ユニフォーム姿の2人が同じ方向を見ながら並び立っているツーショット写真が添えられている。シンプルな文言と文章が、大谷と山本の存在感をより際立たせる。



昨季、大谷は6月から投手に復帰し、14試合登板で1勝1敗、防御率2.87をマーク。打撃でもキャリアハイとなる55本塁打を放ち、3年連続4度目となるリーグMVPに輝いた。



山本はメジャー2年目の昨季、レギュラーシーズン30試合登板で12勝8敗、防御率2.49と素晴らしい成績をマーク。201もの三振を奪うなどメジャー屈指の投球を披露し、サイ・ヤング賞の最終候補に名を連ねた。



ワールドシリーズ3連覇を狙うチームは、“ドジャース王朝”とよばれる時代を築いている。そんななかでも、大谷と山本の存在はとてつもなく大きいことを、今回の投稿は伝えているのかもしれない。























