ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流としてフル稼働することが期待されている。今春にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が控える中で、デーブ・ロバーツ監督が今後の調整プランについて触れた。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じている。

大谷は2023年にロサンゼルス・エンゼルスで受けた靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）の影響で、2024年と2025年シーズン序盤は登板なし。2025年6月にパドレス戦でドジャース移籍後初登板を果たし、1イニングから徐々に球数を伸ばしながら復帰への道を歩んだ。

迎える2026年は、ドジャースで初の開幕から二刀流としての挑戦となる。ロバーツ監督は「いつ日本代表に合流するかは分からないが、アメリカで十分な調整時間はある」と語り、日本側の投手コーチと連携しながら球団のプランに沿って進める方針を明かした。

そこで注目されているのが、WBCでの大谷の起用法だ。大谷自身は明言を避けているものの、ロバーツ監督は「彼はWBCでは投げない」と断言している。

今後の大谷の調整についてロバーツ監督は「今後数週間で、彼の進歩状況が詳しくわかるだろう」とし、続けて「彼の目標は開幕戦であることは確かで、私たちは彼の進歩がどこにつながるのかを見守っていくだけだ」と言及した。

