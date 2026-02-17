「悪く言うことは何もない」大谷翔平所属のドジャース、ディアスが古巣の“…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ニューヨーク・メッツをフリーエージェント（FA）になったエドウィン・ディアス投手が加入した。古巣側はこの決断に未だ納得できていない様子だというが、本人はあれこれ言うつもりはないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ディアスは昨年12月中旬、ドジャースと3年6900万ドルという大型契約を結んだ。メッツ側からも3年6600万ドルと同程度の条件を提示されていたが、コーチ人事への不満があったことなどからドジャース行きを決断したとされている。

同メディアは「ディアスは古巣メッツのオーナーであるスティーブ・コーエン氏が、ドジャースとの契約を『不可解』と評したことについてコメントした」としつつ、まず「正直に言って、あの決断は少し不可解に感じた。（彼が）どうしてあの決断に至ったのか、正確なところは分からない」という同氏のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは本当に素晴らしいリクルートをしてくれたと思う。最終的にここに来ることを選んた。メッツの球団、選手、スタッフ、オーナー陣には大きな敬意を持っている。本当に良くしてもらったし、悪く言うことは何もない。でも、結局のところは今ここにいる。自分にとっては新しい旅の始まりだし、ドジャースの一員でいられることを嬉しく思っている」というディアスのコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】