イングランドサッカー協会（FA）は16日、FAカップ5回戦の対戦カードを発表した。

世界最古のカップ戦として知られるFAカップは現地時間16日までに4回戦の16試合中15試合が終了。アーセナルやマンチェスター・シティ、チェルシー、リヴァプールらプレミアリーグ勢が順当に勝利したほか、EFLリーグ1（3部リーグ）所属のマンスフィールド・タウンがバーンリー相手に大金星を挙げた。また、田中碧が所属するリーズ、松木玖生が所属するサウサンプトンも5回戦に駒を進めている。

3月上旬に行われる5回戦では、ニューカッスルvsマンチェスター・シティという好カードが実現。両チームはカラバオ・カップ準決勝でも激突しており、マンチェスター・シティが2戦合計5－1で決勝進出を決めた。4冠達成を目指すアーセナルはマンスフィールド・タウンの挑戦を受けることに。チェルシーはチャンピオンシップ（2部リーグ）のレクサム、遠藤航が所属するリヴァプールはウルヴァーハンプトン（ウルブス）と対戦することとなった。

なお、未消化のポート・ヴェイルvsブリストル・シティは現地時間3月3日に行われる予定だ。5回戦の対戦カードは以下の通り。

フルアム vs サウサンプトン

ポート・ヴェイルorブリストル・シティ vs サンダーランド

ニューカッスル vs マンチェスター・シティ

リーズ vs ノリッジ

マンスフィールド・タウン vs アーセナル

ウルヴァーハンプトン vs リヴァプール

レクサム vs チェルシー

ウェストハム vs ブレントフォード