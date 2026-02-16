岡本和真 最新情報

ボー・ビシェット内野手が去り、 アンソニー・サンタンデール外野手が負傷で長期離脱している今、攻撃力の一部が欠けている。それを補うために、29歳の岡本和真内野手ら4人の選手の活躍が重要になると米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ブルージェイズは1月4日（日本時間5日）、読売ジャイアンツからポスティング公示された岡本と4年総額6000万ドル（約94億2000万円）の契約を結んだ。

その岡本は日本で6度オールスターに出場した経験があり、2020年、2021年、そして2023年の3度セ・リーグ本塁打王に輝いている。

ブルージェイズは昨季、総得点798（1試合平均4.93得点）でメジャー4位につけ、出塁率（.333）はリーグトップを記録していた。

まさに昨季の成功は、この攻撃力に支えられていたと言って良いほどである。

しかし、その一角を務めていたビシェットがフリーエージェント（FA）になり、最終的にニューヨーク・メッツへ移籍した。

18本塁打、94打点、78得点の実績を持つビシェットを失ったことは、ブルージェイズにとって痛手だろう。

そのためブルージェイズは、さらなる攻撃の武器を必要としており、岡本、ジョージ・スプリンガー外野手、アディソン・バーガー内野手、ヘスス・サンチェス外野手といった4人の選手の活躍を期待することになりそうだ。

岡本について、同紙は「彼は最も注目すべき選手の一人だ。

打率と長打力を兼ね備えた打撃で日本球界のスターとなった選手であり、トロントはその実力が北米の野球にどのように適応し、メジャーリーグでどこまで通用するのかを見極めようとしている。

もし岡本が、日本での11年間のキャリアと同様のパフォーマンスをブルージェイズで発揮できれば、球団はすでにビシェットの攻撃面での貢献を埋める後継者を見つけたことになるかもしれない」と伝えている。

