2026年2⽉19⽇（木）平塚に、「湘南ラーメン さんかく」がオープンします。

このお店は、二宮町で長年愛されていた老舗ラーメン店「西海亭」の味を正式に継承する新店です。

二宮町で31年間営業していた「西海亭」は、昨年2025年8月に突然閉店。多くの常連や地元の人たちに惜しまれていました。そんな「西海亭」の味が、平塚の地で「湘南ラーメン さんかく」として復活することに。

西海亭の味で育った店主

「湘南ラーメン さんかく」の店主、鈴木さんは二宮生まれ二宮育ちの生粋の二宮っ子。幼い頃から両親に「西海亭」に連れて行ってもらい、学生になってからも通い続けていました。社会人になり地元を離れても、帰省の際は慣れ親しんだ「西海亭」のラーメンを食べると「あぁ…二宮に帰ってきたんだな」と実感できる程、「西海亭」の味が自身に沁み込んでいたとのこと。

そんな中での突然の閉店。急に食べられなくなってしまった思い出の味…。「西海亭」のラーメンが食べられなくなった喪失感と共に「あの味をこのままで終わらせてはいけない」との強い想いが、鈴木さんを動かします。

まずは「西海亭」の大将にコンタクトを取り、何度も直接話をしたとのこと。そして、前職を辞め脱サラをして、正式に「西海亭」の味を継承する運びに。それだけでなく、自らクラウドファンディングのページを立ち上げ支援を募り、2週間で目標額300％越えを達成し開業資金を集めるなどの高い行動力で、早期に新店OPENを叶えることになりました。

唯一無二のラーメンここにあり

「湘南ラーメン さんかく」の店内は、カウンターが6席と4人掛けのテーブルが3つ。気取らないシンプルなラーメン店の造りになっていて、老舗レトロな「西海亭」を彷彿とさせるような雰囲気です。

メニューは「西海亭」と同じく、こってり・あっさり・みその3種類をベースにしたもの。

メニュー

特製こってり 1,200円（税込）こってりラーメン 900円（税込）こってりヤサイ 1,100円（税込）特製あっさり 1,200円（税込）あっさりラーメン 900円（税込）あっさりヤサイ 1,100円（税込）特製みそ 1,200円（税込）みそラーメン 900円（税込）

大きくて分厚いチャーシューが4枚に程よく色付いた味付き卵、のりが4枚、ほうれん草とネギが乗った看板商品「特製こってり 1200円（税込）」。

店主曰く、味を引き継ぐ上で最も苦労したのがこのスープ。湘南のラーメン通からも人気が高かった「西海亭」のスープは、シンプルに見えて濃厚かつ奥深く他では味わえない特別なスープです。

コク深くこってりとしつつ、くどさがなく切れ味がしっかり。「西海亭」の大将が認めた、再現性の高さに注目。

こってりラーメンに合わせる麺は、太くてスープによく絡まりモチモチとした食感が特徴。弾力とのどごしのよさを楽しめます。

チャーシューは、厚みもさることながら箸で持ち上げると崩れてしまいそうなホロホロの柔らかさです。口の中でほどける食べ心地で、ボリュームも満点。

パンチがあってクセになり、またすぐに食べたくなる中毒性の高い「湘南ラーメン さんかく」。ベーシックなラーメンを頼んで、トッピングでカスタマイズして自分だけのオリジナルの味を追求するのもよさそうです。

熱い想いが繋ぐ味

この味を絶やしてはいけないという店主の強い想いと行動力、そしてそれを受け入れた「西海亭」の大将。さらには、多くの元常連たちの協力によって復活した名店の味。

「西海亭」に通っていた人、行ったことのある人はもちろん、まだその味を知らない人たちにも、ぜひ味わって欲しい熱い想いが繋ぐラーメンです。

JR平塚駅南口から大通りを歩いて10分程。アットホームな雰囲気で、ふらっと一人でも入りやすく、小さなお子さんも家族連れも大歓迎の「湘南ラーメン さんかく」。「西海亭」と同様に、多くの人に愛されるお店になって欲しいと思います。

