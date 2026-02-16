「文句を言うのは負け犬だけ」大谷翔平所属のドジャース、“金満補強”批判…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。他球団のオーナーやファンからはしばしば“金満補強”などと批判されているが、こうした風潮を疑問視するライバル選手もいるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ドジャースの肩を持ったのは、フィラデルフィア・フィリーズ所属のブライス・ハーパー外野手。メジャーデビューした2012年から昨季までに、MVP2回をはじめ数々の実績を残しているスター選手だ。

同メディアによると、ハーパーは昨年4月の時点で「みんながこれを気に入るかは分からないが、自分たちのやり方に文句を言うのは負け犬だけだと思う。彼らは素晴らしいチームであり、素晴らしい組織だ」とドジャースを擁護していたとのこと。

そこから約10か月が経過した現在も、「みんなが“ドジャースは金を使っているだけだ”と言うのは気に入らない。違う。彼らはドラフトし、育成し、正しいやり方でやっている。どうすれば球界最高のチームになれるのか理解しているんだ。その裏にある“狂気”も分かる。でも繰り返すけど、どの球団にも同じことをやるチャンスはある。資金面で最上位レベルまでは無理かもしれないけど、ドラフトもできるし、育成もできるし、トレードもできる。多くの球団がそれをやれるはずだし、やるべきだと思う」と変わらないスタンスを示したという。

