「最大の鍵は健康維持」千賀滉大、昨季前半の調子を取り戻せるか！？　復…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツは昨季、プレーオフ進出を逃す屈辱を味わった。その主な要因の一つが、投手陣の崩壊だ。ただ、各選手に実力が無かったわけではない。むしろ先発ローテーションは球界屈指と言っていいほど充実しており、主力投手たちを再び安定したハイレベルのパフォーマンスへ戻すことが重要だと米メディア『スポーツナウト』が報じている。

特に33歳の千賀滉大投手は、シーズン前半にリーグトップの防御率1.47という圧倒的な数字を残し、一時はサイ・ヤング受賞を期待する声も上がっていた。

同様にチーム防御率も1.72と非常に低く、投手陣全体が好成績を記録している。

しかし、シーズン終盤に差し掛かると、千賀は怪我に悩まされ、マウンドに戻った時には、かつての輝きを失っていた。

クレイ・ホームズ投手やデビッド・ピーターソン投手は壁にぶつかり、ショーン・マネイア投手は防御率6.00近くまで落ち込んでいる。

歯車が狂ったことで成績が急降下したが、メッツ投手陣が本来持っている実力は、こんなものではないはずだ。

同メディアは各選手の改善点に言及し、千賀については「彼にとって最大の鍵は、健康を維持することだ。

そして、マウンドに立っている時には、速球でしっかりとした球速を出すことが不可欠となる。

昨季終盤、マイナー降格前に大きく苦しんだ際には、その球威が失われていた」と指摘。

その一方で「現時点の春季トレーニングでは、メッツ首脳陣は千賀の速球の球速が上向いていること、そしてその向上に対する強い意志や明確な意図を持って取り組んでいる様子を確認している」と伝え、良い調子を維持していることを明かしている。

【関連記事】

【了】