「間違いなくプラス」菅野智之らベテラン勢、若手と融合で化学変化！？　…

コロラド・ロッキーズはオフシーズンに入り、ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手など、複数のベテラン選手を獲得した。それによって、若手が2026シーズン序盤にインパクトを残す道のりはより険しくなるが、良い刺激にもなると米公式サイト『MLB.com』が報じている。

36歳の菅野、37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手といったベテラン勢は、年齢こそ30代後半に差し掛かっているものの、豊富な経験値と確かな実力が、ロッキーズの層を底上げするのは間違いない。

即戦力としても期待されており、すぐに先発ローテーションに組み込まれると予想される。

そうなると昨季のルーキーや成長途上の若手の出番が減少することにも繋がるだろう。

それを踏まえ、同メディアは「彼らに課された挑戦は何か？

1月中旬以降、右腕のローレンゼン、菅野、そして左腕のキンタナが相次いで契約したというニュースを、前向きに受け止めなければならないということだ。

全員が健康であれば、近年準備が整っているかどうかに関わらず、投げられる若手に先発を任せてきたロッキーズにとっては、間違いなくプラスとなる」との見解を示している。

実際、24歳のチェイス・ドーランダー投手は「競争は常に良いものだ。

皆のベストを引き出してくれる。

自分をもっと追い込み、彼らから刺激を受け、自分も彼らを刺激できると感じられたら、とてもワクワクする」と語り、ポジション争いへ向けて意気込んでいる。

新たにチームに加わったベテラン勢が若手と融合することによって、万年最下位のチームが生まれ変わるかもしれない。

