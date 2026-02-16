プロ野球は3月の開幕戦に向け、各球団が春季キャンプの真っ最中だ。新天地での飛躍を誓う者、レギュラー奪取に燃える者など、各選手がアピールを続ける場となっている。しかし、過去には開幕前にトレード移籍を経験した選手も存在する。2021年3月には、巨人の13勝左腕が同一リーグへトレード移籍となった。

話題を呼んだ13勝左腕の移籍

田口麗斗

[caption id="attachment_190066" align="alignnone" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの田口麗斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：広島新庄高

・ドラフト：2013年ドラフト3位

・NPB通算成績（2025年時点）：367試合登板、47勝57敗44セーブ68ホールド、防御率3.32

読売ジャイアンツからのトレード移籍が発表された際、大きな話題を集めたのが田口麗斗である。

田口は広島新庄高から巨人入り。高卒3年目の2016年に頭角を現し、先発ローテーションの一角として10勝を挙げた。翌2017年には13勝を積み重ね、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップで日本代表を経験した。

しかし、2018年は不調に陥り2勝8敗と大きく負け越し。その後はリリーフを主戦場とするも圧倒的なピッチングが見られず、2021年3月にトレードが発表。東京ヤクルトスワローズに移籍した。

ヤクルトでの1年目は結果を残せなかったが、2022年はセットアッパーに定着。45試合に登板して防御率1.25と見事な復活劇を見せた。

その後も抑え、リリーフとして奮闘している田口。結果的にはトレードが成功した選手と言えるだろう。

