12星座×タロット占い「牡牛座（おうし座）」2026年2月16日（月）～2月22日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ

12星座×タロットカードで占う「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）友人関係や仲間との摩擦に注意。楽しい交流は楽しいままにしておく。距離を置くことを恐れない。全員に好かれようとする必要はない。本当に大切な人間関係だけを残す整理のタイミング。週末、少人数の深い対話で本音が確認できる。質を選ぼう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。