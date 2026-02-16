「極めて厳しいものになる」大谷翔平所属のドジャース、リリーフ陣の争い…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、新加入のエドウィン・ディアス投手がクローザーを務めるとみられる。そのディアスを含めた一部選手以外は、ブルペン入りを巡って熾烈な競争にさらされる可能性が高そうだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「ドジャースはアンソニー・バンダ投手をミネソタ・ツインズにトレードし、今年のロースター争いは極めて厳しいものになるだろうという明確なメッセージをリリーフ陣に送った。若手プロスペクト、追加先発候補、招待選手を含め、争いにはチームが確保できる枠をはるかに超える投手陣がひしめくことになる」と言及。

続けて、「MLB.comのソニア・チェン記者は、チームのブルペンで本当に立場が確約されている投手はディアス、タナー・スコット投手、ブレイク・トライネン投手、ブラスダー・グラテロル投手、アレックス・ベシア投手の5人だけだと指摘した」としつつ、「確定しているメンバーを除けば、ブルペンには競争があるはずだ。空いている枠は3つあり、有力候補はいるものの、状況は（ブレイク・）スネル投手の状態にも左右される。というのも、ブルペンの控え候補の中には、必要であれば先発としても起用できる投手が何人かいるからだ」という同記者の見解を伝えている。

チームは日本時間14日にバッテリー組がスプリングトレーニング初日を迎えたが、争いを勝ち抜き居場所を得るのは一体どの投手になるのだろうか。

