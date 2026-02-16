今日の運勢は？ ★2026年2月17日（火）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月17日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月17日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？新しい感覚を迎えるための切り替えの時間のようです。抱えてきた思いや緊張がほどけることで、これまで見えなかった優しさや可能性に気づける瞬間が増えていきます。自分を労わる選択が次の流れを整えていきます。視線を上げることで、まだ手の中に残っている温もりや支えに気づける流れがあります。過去を否定せず抱きしめ直すことで、心は少しずつ軽さを取り戻し、これから受け取れる喜びへと自然につながっていきます。気持ちと現実がかみ合っていない感覚が生まれやすいときです。だからこそ無理に動かず、立ち止まって心の向きや優先順位を整えることで、本来の力が静かに戻ってきます。急がず整えた先に、自然と進みやすい流れがつながっていくでしょう。正しさに意識が向きやすいときですが、少し距離を取ることで心をすり減らさずに済む流れがあります。譲ることで争いから一歩離れる選択が、穏やかな安心感と次の可能性を自然と呼び込んでいきます。今は心が満たされていないように感じやすく、差し出されているものに気づきにくい流れがありますが、少し視点を変えることで新しい選択肢が静かに見えてきます。焦らず今の気持ちを受け止めることで、自然と前向きな変化につながっていきます。自信の揺らぎを感じやすいときかもしれません。それは向き合い方を整え直している途中のようです。内側の情熱や意志を見つめ直すことで、自然と落ち着きと説得力が戻ってきます。今は静かに整えることが、次に進むための大切な準備になっています。手放すことへの不安が和らぎ、心に少し余白が生まれやすい流れです。守ろうとしてきたものを緩めることで、必要な縁や安心感が自然と巡りやすくなります。受け取る準備が整っていく時間として、自分の変化を静かに信頼して過ごしてみてください。不安や心細さを感じやすいときですが、助けや温もりに気づく準備が進んでいる合図のようです。弱さを否定せず受け止めることで、人とのつながりや安心感が少しずつ戻り、状況は静かに整っていきます。今は大切な思いを丁寧に抱え直している時間のようです。無理に離れようとせず、今の感情をそのまま認めることで、心は少しずつ整理され、自然と進む準備が整っていきます。焦らず自分のペースを大切にすることが、次の安心につながっていきます。心の奥で新しい感情が静かに芽生え、優しさや素直な思いを受け取る準備が整っていく流れです。過去を否定せず今の気持ちを大切にすることで、自然な温かさや安心感が広がり、これから必要なご縁や出来事が無理なくつながっていきます。自分の力で立ち、心と現実のバランスが整えやすいときです。これまで積み重ねてきた努力や選択が自信として実を結び始めています。自分の時間や心地よさを大切にすることで、自然と豊かさと安心感が深まっていくでしょう。無意識に無理を重ねてしまいやすい流れがあります。だからこそ今は調整し直す意識を持つことで、本来の感覚や穏やかさが少しずつ戻ってきます。急がず自分のペースを取り戻すことが、次の安定へと自然につながっていきます。気持ちがうまく噛み合っていないように感じやすく、距離や誤解を意識してしまう場面があるかもしれませんが、それは縁が消えたサインではなく、調整の途中にある状態のようです。自分の本音を静かに見つめ直すことで、関係性は少しずつ本来の形へと整っていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/