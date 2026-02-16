“久々マスク姿”…？ソフトバンク・栗原陵矢、捕手としての投内連係も難なく…















福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢選手は16日、春季キャンプで久しぶりに捕手としてのプレーに挑戦した。







これまで一塁や三塁、外野での出場が多かったが、今キャンプでは捕手として投内連係の練習に取り組み、守備力の再確認を進めている。



捕手として入団したものの経験が少ない栗原選手は、ノックやフリーバッティングでの捕球、送球動作など、基本プレーを丁寧に確認する姿が目立った。











特に、投手との呼吸や送球のタイミングの確認など、投手との連携を意識した動きに力を入れており、久しぶりの捕手起用ながら順応力の高さを感じさせた。



チームは、栗原選手の捕手起用も視野に入れており、柔軟なポジション対応力を持つ選手として成長を見守っている。



キャンプ中のこの取り組みは、ポジション転向や再挑戦の機会を模索する選手にとって重要なプロセスとなる。



今後の実戦登板や紅白戦でどの程度捕手としてのプレーを披露できるかは注目されるところだ。



栗原選手の動向は、ファンのみならずチーム内でも大きな関心を集めており、キャンプを通じてどのように技術と経験を積み重ねるかが今後の成長のカギとなる。











