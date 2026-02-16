巨人の守備職人が“超美技”　逆シングル→ジャンピングスローでアウト















読売ジャイアンツの門脇誠内野手が15日、広島東洋カープとの練習試合に「1番・二塁」で先発出場。6回から就いた遊撃で、好守備を披露した。











1－1の同点で迎えた6回表、守る巨人は選手の大幅な入れ替えを行う。門脇は、前の回に代打で出場した浦田俊輔が二塁に入ったことを受け、遊撃のポジションに回った。



マウンドにはこの回から左腕の石川達也。打席には先頭の坂倉将吾が左打席に入った。カウント2－2からの5球目、アウトハイに投じられた真っすぐを坂倉は逆方向に打ち返す。



うまくヒットゾーンに飛ばしたかに見えたが、門脇がうまく打球に入って逆シングルで捕球。すぐさまジャンピングスローで送球し、見事打者走者をアウトにした。



ポジション変更も全く問題にせず、見事なグラブ捌きと強肩を披露した門脇。しかし、武器とする守備をアピールした一方、打撃では5打数0安打と振るわず。



ライバルとなる泉口友汰が2打数2安打と結果を残しており、さらなるアピールが必要だろう。



試合は2－4で広島に敗れている。



























【動画】これぞ門脇！遊撃でのジャンピングスローがこちら



DAZNベースボールのXより













奪回へ



門脇誠

逆シングルからの好送球



🌸巨人×広島（練習試合）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】