こんにちは、リリースピッカーのなぎさです！今日はご家庭で楽しめる鴨鍋をご紹介します！

楽彩株式会社は、2026年2月9日（月）の「肉の日」より、昨年11月の発売時に完売となった大人気商品『厳選野菜と鴨肉のせり鍋セット』を、楽彩オンラインショップにて300セット限定で予約販売する。本商品は、「仙台せり」を根まで贅沢に使用し、旨味あふれる鴨肉と合わせたこだわりの逸品だ。「もう一度食べたい」という多くのお客様からの熱いご要望にお応えし、まだまだ寒さが厳しいこの季節に、心も体も温まるプロの味を、ミールキットの手軽さはそのままにご家庭へお届けする。

◆厳選野菜と鴨肉のせり鍋セット（2～3人前）

【せり鍋の美味しさを生み出す３つのこだわり】

１. 芳醇な香りと旨みを放つ「冷燻鴨ロース」

贅沢に使用するのは、低温で丁寧に燻製された鴨ロース肉。しっとりとした肉質が特徴で、鍋に入れると良質な脂がスープに溶け出し、芳醇な香りと深みのあるコクを生み出す。鴨肉を200gという大満足のボリュームでご用意し、食卓を華やかに彩る。

２. 楽彩が誇る「旬の厳選野菜」

青果物流通のプロである楽彩が、鍋の美味しさを引き出すためにこだわり抜いた旬の野菜たちだ。

・宮城県産根つきせり（仙台せり）： 根っこまで美味しく味わえるのが最大の特徴。シャキシャキとした食感と根っこの豊かな風味が鴨だしと見事に調和します。β-カロテンやビタミンCを豊富に含み、冬の健康維持にも嬉しい食材。

・北海道産 和田さんのごぼう（加熱ごぼう）： 苦みやアクが少なく、ほんのりとした甘みがスープに奥行きを加える。ささがき・加熱済みでお届けするため、袋を開けてすぐにお使いいただける。

・埼玉県産 葱善 千住ねぎ： 白い部分が太く長く、水分を多く含んだトロリとした甘みが特徴。煮崩れしにくく、鴨肉との相性も抜群。

３．旨味と食感で鍋を深める「厳選きのこ」

鍋の味わいを一層深める名脇役として、個性豊かなきのこを厳選した。

・埼玉県産 黒舞茸： 際立つ香りの高さと深い味わいが特徴。肉厚でコリコリとした歯ごたえが、他の食材の旨味を一層引き立てる。

・茶えのき： ぷっくりとした傘と太い軸が特徴。一般的なえのきとは一線を画す、力強いシャキシャキ感と濃厚な旨味を楽しめる。

■商品概要

商品名 厳選野菜と鴨肉のせり鍋セット 販売価格 3,980円（税込） *別途送料一律950円（沖縄を除く）が発生します 販売数量 300セット限定 内容 2～3人前 冷燻鴨ロース肉、根つきせり（仙台せり）、和田さんの加熱ごぼう、千住ねぎ、黒舞茸、茶えのき、焼き豆腐、和風だしベース 販売期間 2026年2月9日（月）AM10：00～2月23日（月）8：59まで *セット数量上限に達し次第受付終了 お届け日 2026年2月27日（金）・28日（土）・3月1日（日） お届け方法 ヤマト運輸（クール便）にてお届けする 保存方法 要冷蔵 消費期限 到着日を含む4日（一部地域*の場合は3日） *対象地域 北海道・青森県・秋田県・鳥取県・岡山県・島根県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 販売先 楽彩オンラインショップ

編集／なぎさ（ガクラボメンバー）

