こんにちは、リリースピッカーのなぎさです！今日は牛たん定食をご紹介します！

定食チェーン「定食屋 宮本むなし」では、2026年2月11日(水)より、ぜいたくな味わいの「厚切り牛タンの鉄板焼き定食」を期間限定で販売中。肉厚ジューシーな旨みを存分にお楽しみいただける。宮本むなし公式アプリでは2月24日(火)まで何度でも使用できる「厚切り牛タンの鉄板焼き定食各種30円引き」クーポンを配信しているので、お得にご利用ください。

あわせて2026年2月11日(水)午前11時～2026年2月24日(火)の期間に「宮本むなし公式Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施する。宮本むなしの公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで期間中毎日応募でき、その場での抽選で定食屋宮本むなし店内でご利用いただける500円分のデジタルお食事券が当たるキャンペーン。ぜひこの機会に宮本むなし公式Xのフォロー&リポストでのご参加をお待ちしている。

2月11日(水)から「厚切り牛タンの鉄板焼き定食」を販売開始

再販のご要望をたくさんいただいていた、ぜいたくな味わいの「厚切り牛タン」の販売が決定した。昨年販売時は大変ご好評いただき早期販売終了となったので、今年は仕入れ担当が苦心し1万食分の食材を確保！

宮本むなしの厚切り牛タンは、口いっぱいにジューシーな旨味が広がり食べ応え抜群。牛タンにピッタリな塩ダレで仕上げ、たっぷりの白ねぎと合わせた。さらにレモンと黒胡椒も添え、お好みに合わせてお楽しみいただけるし、別添えのニンニク醤油と合わせるとご飯がどんどん進む♪

今年は1人前の牛タンを増量し、並盛120g、大盛180g、倍盛り240gと、ボリューム満点で牛タンの旨みを存分にご堪能いただける。牛タン大盛りは＋300円、倍盛りは+500円、倍盛りが大変お得になっている。

ぜひこの機会に、宮本むなしの厚切り牛タン焼の鉄板焼き定食をお得に美味しくお楽しみください。

＜販売概要＞

◯販売期間：2026年2月11日(水)～2026年3月10日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合がある

◯販売店舗：定食屋 宮本むなし 24店舗

◯販売商品一覧

・厚切り牛タンの鉄板焼き定食 1,490円(税込)

・牛タン1.5倍盛り +300円(税込)

・牛タン2倍盛り ＋500円(税込)

・サラダ付き ＋100円(税込)

＜商品説明＞

◆厚切り牛タンの鉄板焼き定食 1,490円(税込)

・牛タン大盛(1.5倍) +300円(税込)

・牛タン倍盛(2倍) ＋500円(税込)

・サラダ付き ＋100円(税込)

食べ応え抜群な肉厚の牛タンを相性抜群の塩ダレで仕上げた。

たっぷりの白ねぎ、ニンニク醤油と一緒にお召し上がりください。

厚切り牛タンの鉄板焼き定食 牛タン大盛 1,790円(税込)

厚切り牛タンの鉄板焼き定食 牛タン倍盛 1,990円(税込)

宮本むなし公式アプリで、お得なクーポンを配信中

宮本むなし公式アプリでは、2月24日まで何度でも使える「厚切り牛タンの鉄板焼き定食 各種30円引きクーポン」を配信する。会員の方限定でご利用いただけるクーポンなので、この機会にぜひ宮本むなし公式アプリをダウンロード＆会員登録ください。

期間中毎日使えるお得なクーポン♪

宮本むなし公式アプリをダウンロード

宮本むなし公式アプリでは、新メニューやキャンペーン、メニュー詳細に店舗情報などが確認できる。宮本むなしアプリ会員様は、お得なクーポンの利用や来店ごとに溜まるスタンプなど「宮本むなし」をお得にご利用いただける。

その場で当たる！毎日応募可能！宮本むなしXフォロー＆リポストキャンペーン開催

その場で当たる！宮本むなしXフォロー&リポストキャンペーン

＜キャンペーン概要＞

【期間】

202６年2月11日（水）午前11時～2026年2月24日（火）

【キャンペーン応募方法】

(1)宮本むなし公式Xをフォロー（＠munashi2022）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

宮本むなしでご利用いただける「デジタルお食事券 500円分」が50名様に当たる。

・デジタルお食事券は、定食屋宮本むなしの店内のお食事でご利用いただける。

・テイクアウトではご利用いただけない。

・デジタルお食事券のご利用は、Xの当選画面を従業員にご提示ください。

（※新今宮店はご注文後に従業員へクーポンをご提示ください）

・デジタルお食事券のご利用は1回限りとなる。お釣りは出ません。

定食屋宮本むなしについて

2003年から約20年に渡り営業してきた宮本むなしは、「熱いぞ！ひとりめし」をコンセプトに、「定食屋宮本むなし」としてリニューアルした。ひとりでも気軽に、まるで我が家のように自分だけのごはん時間を楽しんでいただけるように、明るい笑顔と真心こめたお料理でお客様を元気にする。

看板メニューは「自家製タルタルのチキン南蛮定食」。アツアツ揚げたての鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢を絡めて旨味を染み込ませ、毎日お店で丹念に手作りしている自家製タルタルソースで仕上げる。バラエティ豊かな定食メニューとごはんおかわり自由で、おなか一杯の幸せを提供する。

編集／なぎさ（ガクラボメンバー）

