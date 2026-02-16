大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではという噂が長らく囁かれている。具体的な動きはないままスプリングトレーニングを迎えたが、もはや実現は絶望的なようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。仮に獲得に成功すれば、大谷らを擁する先発陣が他の追随を許さないレベルに達することは濃厚とみられている。

ただ、同メディアは「MLBインサイダーのトム・ベルドゥッチ氏は、タイガースを今季ワールドシリーズ（WS）でアメリカンリーグ代表になる有力候補の一つに挙げ、来季リーグ上位にいる状況でMLB屈指、あるいは最高の先発を放出するとは考えにくいと語った」と言及。

続けて、「私はその可能性を本気で考えたことはなかった。スクーバルがタイガースと再契約する可能性は低いと思う。もし再契約するなら、ミゲル・カブレラ内野手のとき以上の規模になるだろう。彼らはスクーバルがいてこそ、アリーグのペナントを勝ち取れるチームなんだ。そのチームがトレード期限の時点で、プレーオフ争いから脱落しているという状況はちょっと想像しにくい。だから、そんなことは起こり得ないと思う」という同氏の見解を伝えている。

