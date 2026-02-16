湘南モノレール西鎌倉駅から歩いて10分。静かな住宅街を進むと、自然のぬくもりが感じられる木の外観に、赤いドアの小さなお店が現れます。自宅を兼ねたお店には大きな窓からやわらかな光が差し込み、外のテラス席は、わんちゃんと一緒にお散歩途中に立ち寄るのも気持ちがいい場所です。

メニューはあえて絞って

丸い形の看板には、手書きで記された”LEPOLKU" の文字。店先のメニューは、近所の人が足を止めて眺める姿が見られました。ここでは、ナポリタン、クレープ、チーズケーキ。メニューは多くありませんが、あえて絞られ一つひとつに手がかけられています。

フルーツジャム、かき氷、アイスキャンディーなど、季節ごとにその時一番美味しいものが並びます。夜の営業やお祭りの日には、焼きそばと水餃子も登場。夏祭りの時期には、近所の子どもたちと一緒に、わなげやヨーヨーすくいなどの楽しい光景も見られるそうです。

奥様がカフェメニューを担当し、ナポリタンなどのお食事メニューはご主人が担当です。ご主人は鎌倉の、“邦栄堂製麺”の工場長。人気の焼きそばや、水餃子を目当てに訪れる人もいるのだとか。

ナポリタンは、子どもたちも喜ぶ人気メニュー。テイクアウトをして自宅に持ち帰れるのは、ママさんたちの強い味方です。

おばあちゃんの絵が見守る場所

壁に飾られている大きな絵。奥様のおばあちゃんが描いた、大切な一枚だそうです。かつてお店を営んでいたおばあちゃんの姿を思いながら、いつか自分も店を持ちたいと、長く思いを膨らませてきました。おばあちゃんの絵は、店内を和ませる存在になっています。

お店のオープンに至るまでは、4〜5年の年月をかけて自分たちが納得できる場所を探してきました。子育ての環境としても心地よいこの住宅街に出会い、2025年5月にオープンとなりました。西鎌倉は、お店が少ない地域なので、レポルクのオープンを待ち望んでいたと常連さんが話していました。

地域の子育て中のママや、ご年配の方まで、幅広い層のお客様が訪れています。リモートワークの合間に立ち寄るなど、レポルクのお客様は様々です。

季節を閉じ込めた自家製ジャム

全て手作りのフルーツジャム。「ジャムを食べてほしくて、クレープを始めたんです」と、旬のフルーツを使ったジャム作りも楽しんでいるそうです。店内では発酵中の柑橘シロップとミックスベリージャムの瓶が置かれていました。色づく果実は自然とインテリアの一つとして目を奪われます。

冬は、洋梨や林檎のキャラメリゼのジャムが添えられていました。小さなお子さんにはシンプルなシュガーバターで、仕上げることもあるそうです。しっとりとしたバターが香るクレープと、ジャムの甘さにコーヒーとの組み合わせも抜群。これからの時期は色鮮やかなミックスベリーが始まります。奥様の作り立てジャムは、瓶に入れて販売されることも。

コーヒーと甘いもの

コーヒーは鎌倉にお店がある、【カフェ ヴィヴモン ディモンシュ】のコーヒー豆を使用。紅茶の茶葉は【ウーフ】をセレクトしています。スコップですくうレアチーズケーキは、サクサクのクッキーと濃厚な口どけに、一度食べたらファンになる人もいるくらい。

常連さんから大人気の自家製ジンジャーレモンシロップは、冬はホットで体の芯から温まることができます。子どもたちにはソーダがおすすめです。

バターの香りがお店を包みこみ、クレープができあがるまで、カウンター越しの会話が自然と長くなりました。住宅街にそっと佇む小さなお店は、忙しい日常にくつろぎの時間を与えてくれる温かい空間でした。

基本は週2日、9:00〜13:00までの営業時間ですが、祝日や夜営業の日（17:00〜21:00）などは、インスタグラムでお店の最新情報をチェックして、足を運んでみてください。

