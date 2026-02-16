アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がイングランド代表MFエベレチ・エゼについて言及した。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

FAカップ4回戦が現地時間15日に行われ、アーセナルはEFLリーグ1（3部リーグ）所属のウィガンに4－0で快勝した。中盤の一角として先発出場したエゼは、11分にノニ・マドゥエケへ絶妙なスルーパスを通して先制点をお膳立てすると、8分後にはガブリエウ・マルティネッリの背後へのランニングを見逃さず追加点をアシスト。2アシストの大活躍で5回戦進出に大きく貢献するとともに、本拠地『エミレーツ・スタジアム』へ詰めかけたファンを沸かせた。

クリスタル・パレスで中心選手として活躍していたエゼは、昨年夏に育成年代を過ごした“古巣”アーセナルへの復帰を果たした。背番号「10」を託されると、“宿敵”トッテナム・ホットスパーとのノースロンドン・ダービーではハットトリックの大活躍。しかし、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアの戦列復帰後は徐々に出番を減らし、ピッチに立った際も低調なパフォーマンスが目立っていた。

現地時間12日に行われたプレミアリーグ第26節ブレントフォード戦ではスタメンに名を連ねたが、見せ場を作ることができずにハーフタイムで交代。そこから中2日で迎えたウィガン戦、エゼは昨年11月下旬に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節バイエルン戦以来の得点関与で自身の価値を証明した。アルテタ監督はこの日のパフォーマンスを踏まえつつ、次のようにコメントしている。

「素晴らしいパスとプレー意図、最終ラインでのリスクテイク、そしてシュートの本数も含めて非常にポジティブだった。まさに我々が彼に求めているものだ。彼はすでに重要な役割を担っている。多くの試合に出場しているし、今後も継続していくだろう。とりわけ、創造性豊かな選手たちは、自分が決定的な場面を生み出せていると実感することが重要だ。チームの雰囲気や自信にとって良いことだし、本当に素晴らしいことだよ」

エゼと同じ役割を担うことが多いウーデゴーアとドイツ代表FWカイ・ハヴァーツはともに負傷離脱。現地時間19日のウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦、3日後のトッテナム・ホットスパー戦と過密日程が続く中、背番号「10」のさらなる活躍が求められている。

【ハイライト動画】エゼが圧巻の2アシストでアーセナルの4発快勝に貢献！