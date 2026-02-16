













MLB・ヒューストン・アストロズの公式インスタグラムが話題になっている。



投稿では、今井達也投手のグラブに注目が集まり、そのデザインが元同僚の黒木優太投手モデルを思わせるものとして、ファンの間で反響が広がった。



写真には、キャンプ中の今井投手が手にした新しいグラブが写っており、カラーリングや刺繍のスタイルが黒木投手モデルだと指摘するコメントが相次いだ。SNS上でも瞬く間に話題となり、投稿には多くの「いいね」やコメントが寄せられている。



一見ささいな出来事ではあるが、投手同士のつながりやチーム内の和やかな雰囲気を垣間見る一コマとしても楽しめる内容だ。



今後、今井投手がこのグラブで登板する姿が見られるのか、あるいは黒木投手との間で新たな逸話が生まれるのか、ファンの関心はますます高まっている。



このように、グラブひとつの話題でもチームや選手の個性を感じられる場面となり、今シーズンの注目ポイントに彩りを添えている。











【投稿】黒木優太？アストロズ・今井達也が元同僚のグラブを手にベストショット！

ヒューストン・アストロズの公式インスタグラムより（今井投手は最後の写真）



