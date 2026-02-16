巻き返しを狙うロッテ・石川柊太が17日の巨人戦に先発！「結果を出せるよ…

千葉ロッテマリーンズは、17日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催される読売ジャイアンツ戦に先発予定として石川柊太投手を指名した。

昨季福岡ソフトバンクホークスからFA加入し、先発ローテーションの軸と期待されたが、19試合の先発登板で4勝7敗、防御率4.62と存在感を発揮出来ず。

キャンプ中の実戦登板となるこの一戦へ、石川投手は自身の現在地を確認する意味合いの強い登板になると語った。

石川投手は「このタイミングで実戦に入るということ自体が、自分の状態を把握するうえで非常に大切だ」と話す。陣営内での競争が激しい中、試合の流れや実戦でどのような投球ができるかを確かめたいという意識が強いと述べた。

「試合の中で本来のパフォーマンスを出せるかどうかが、今後につながる」とし、単に登板をこなすだけでなく結果にもこだわる姿勢を示している。

観戦するファンやチームメイトへ向けて「見てくれる人に状態の良さを感じてもらえるような投球をしたい」と意気込みを語った。

チーム内でも先発ローテーションを巡る競争があると指揮官からも伝えられているといい、その中で存在感を示すことが重要だと強調した。

現在は順調に調整が進んでいるとし、石川投手も感覚面で手応えを持っているという。変化球については「精度の面で良い感触のものがある」とし、実戦のなかでさらに磨きをかけたいとの考えを示した。

最後に石川投手は、「気合を入れて投げたい」と力強く締めくくった。試合当日のマウンドでどのような投球を見せるか、大きな注目が集まる。

【了】