













埼玉西武ライオンズの高橋礼が16日、ブルペンに入って投球を行った。











高橋礼はドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団し、プロ2年目に12勝を挙げて新人王に輝いた経験がある。通算118試合に登板して19勝14敗、防御率3.89の実績を誇り、侍ジャパンにも選出されたサブマリンだ。



読売ジャイアンツ移籍2年目の昨季は一軍登板機会が無く、二軍でも防御率5点台と低迷。同年オフに戦力外通告を受けたが、トライアウトで西武の育成契約というチャンスをもぎ取った。



西武は今季、髙橋光成の残留や平良海馬の先発再転向に加え、昨季マイナーで12勝1敗、防御率1.63の好成績をマークした新外国人のアラン・ワイナンスを獲得。先発陣の駒が揃いだしたことを受け、高橋礼には救援としての期待がかかる。



本格派が多い西武の投手陣のなかで、同じく速球を武器とするサブマリンが新風をベルーナドームに吹かせられるか。早期の支配下登録に期待したい。



























【動画】支配下目指すサブマリン、高橋礼のブルペン投球がこちら

いざ支配下へ



復活を目指す剛腕サブマリン

新加入・高橋礼がブルペン投球



🌸西武 春季キャンプ

