ロッテは16日、2月22日、23日、26日に都城コアラのマーチスタジアムで行われるチェコ代表との親善試合を「GLOBAL FRIENDSHIP SERIES 2026」として開催することになったと発表した。

この試合は、2023年に発足した野球を基軸としたチェコ共和国との文化交流・国際親善の取り組み『マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム supported by パナソニック 空質空調社』の一環として行われるもので、初戦22日の試合前にはセレモニーを行う予定。

なお、当日試合の模様はCS日テレNEWS24にて放送されるほか、パーソル パ・リーグTV、DAZN、Rakuten パ・リーグ Special、ベースボールLIVEなどにて、インターネット配信を予定している。詳細は球団公式サイトにて。

▼ チェコ代表 パヴェル・ハジム監督コメント

「チェコ代表監督として、マリーンズの、そして日本の親愛なる野球ファンのみなさまにお礼をさせてください。千葉ロッテマリーンズがチェコ野球界との間に懸け橋をつくってから、すばらしい交流ができています。2023年に私がZOZOマリンスタジアムで始球式をする機会をいただいた以降も、2024・2025年に石垣島・都城の春季キャンプに2名の代表コーチが帯同して学びの場を得ており、この継続的な関係は私たちにとって特別なものです。この過去3年間の積み重ねの上に、このたび都城で千葉ロッテマリーンズと3試合の対戦をできることになり、心から嬉しく思います。世界一の野球のファンにお会いできるのが楽しみでなりません。日本野球、そしてチェコ野球にも、ぜひエールを送ってください！」