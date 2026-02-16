マルセイユでスポーツ・ディレクター（SD）を務めるメディ・ベナティア氏が辞任を明かした。

現役時代にローマやバイエルン、ユヴェントスなどでプレーした元モロッコ代表DFは、2025年1月よりプロキャリアをスタートした古巣マルセイユのSDに就任。

以降はロベルト・デ・ゼルビ監督と二人三脚で、打倒パリ・サンジェルマンを目指してきたが、そのイタリア人指揮官は今月11日付けでクラブを退任することになった。

フランスメディア『RMC』によれば、以前から自身の将来をデ・ゼルビ監督と結びつけていたベナティア氏は、同監督に続く形で辞任の意向を表明。ただ、クラブ上層部がその申し出を一旦拒否したことにより、ひとまず留任となっていた。

だがしかし、14日に行われたリーグ・アン第22節のストラスブール戦が2－2のドローに終わった後、ホームサポーターから抗議を受けたことも影響してか、改めて辞任を決断するに至った。

ベナティア氏は自身のインスタグラムを通じて、「プロとして最大限の努力をしたという気持ちで退団するが、チームの雰囲気を落ち着かせることができなかったという後悔はある。ただ、私にとって、チームは明らかに求められた目標を達成できるチームだ」と辞任を伝えている。

この辞任により、マルセイユは新監督とともに新SDを探すことになる…。

【ハイライト動画】試合後にSDの辞任決定…マルセイユvsストラスブール