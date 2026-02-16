ラス・パルマスを率いるルイス・ガルシア監督が、加入後初スタメンとなったFW宮代大聖について語った。15日、地元メディア『udlaspalmas.NET』が伝えている。

今冬に、ヴィッセル神戸からラス・パルマスへと加入した宮代大聖は、ここまで2試合に途中出場していたなか、15日のセグンダ（スペイン2部）第26節ミランデス戦で、ついに初スタメンとなった。すると14分には、果敢な仕掛けからシュートを放つなどゴールに向かう姿勢を見せた。しかし、目に見える結果は残せずに64分にピッチを退くと、チームも最下位相手に後半アディショナルタイムのFWヘセ・ロドリゲスのゴールで、追いつくので精一杯。それでも、地元メディア『udlaspalmas.NET』は「まだイエローチームに適応している段階」としつつも、「冬のサインにおける希望の光だ」と今後に期待を抱かせるパフォーマンスだったと評価していた。

その所感に関しては、チームを率いるルイス・ガルシア監督も同様のようで、試合後に「彼のプレーは素晴らしかった。ピッチ中央で状況をよく読み、エリア内を支配し、ディフェンスの背後を取る仕掛けも見られた。守備にも積極的で、決定的なチャンスにも絡んでいたね」と称賛。続けて「順調に適応している。彼は、チームに大きく貢献してくれる選手だ。今後、もっと頻繁にプレーする姿を見ることになるだろう」と25歳の日本人に期待を寄せた。

一方で、この試合を1－1で引き分けたラス・パルマスは、リーグ戦の未勝利記録を『6』にまで伸ばしており、昇格プレーオフ圏外の7位コルドバ（しかも1試合未消化）と同勝ち点で、境界線の内側となる6位となっている。現役時代に中村俊輔氏ともプレーした、この指揮官は「私の考え方は常にポジティブで、選手たちがピッチで実力を発揮できるように、どんなときも最善の手段を提供しようとしている」とし、「順位表は見ない主義なんだ。大切なのは、選手たちに出来る限りのことを与え、あらゆる面でより良くなることだからね。我々は改善を続けなければならない。反省は絶えないもの。まだ終わっていないから、前へと進んでいくよ。巻き返すことができると確信している。1つの結果がすべてを変えてくれるはず」と意気込んでいる。

次戦は、今節に首位に立ったカステリョンとの対戦となるラス・パルマス。グラン・カナリアで着実に評価を高める“サムライ”には、どのようなチャンスが巡ってくるのだろうか。

【初スタメン】果敢にシュートを狙った宮代大聖



