













中日ドラゴンズの春季キャンプで、普段はグラウンドで躍動する井上一樹監督がカメラマン役に挑戦するユニークな一幕を見せた。手にしたカメラを構え、グラウンドの一角で真剣な表情を見せる姿は、まるでプロ野球選手とは別の新しい顔を見せる瞬間であった。











そのカメラの先には、野球解説やYouTubeでおなじみの高木豊氏と細川成也選手の2ショットが収められた。普段はコーチや選手として向き合う関係が、カメラ越しに一瞬だけ和やかな表情へと変わる場面は、キャンプの和やかな雰囲気を象徴している。



井上監督は初めてのカメラ操作ながらも丁寧にシャッターを切り、完成した写真はチーム内で小さな話題となった。普段とは違う役割に挑む選手の姿は、練習や試合とは異なる形でのキャンプならではの交流と楽しさを伝えるものであった。



この日の春季キャンプは選手たちの練習だけでなく、こうしたユーモアや和やかなひとときが随所に見られ、映像や写真を通じてファンもその雰囲気を体感できる内容となった。























【動画】井上一樹監督がカメラマンに！高木豊氏＆細川成也の2ショットはこちら

DAZNベースボールのXより













カメラを手にしたのは...😂



井上一樹カメラマンが誕生

高木豊氏と細川成也の2ショットを撮影



🌸中日 春季キャンプ

