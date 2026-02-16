













北海道日本ハムファイターズの田宮裕涼捕手が13日、自身のインスタグラムを更新。同世代のチームメイトと「ジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）」に足を運んだことを報告した。











田宮は「初 JUNGLIA」と切り出し、続けて「次はみんなで！！！矢澤くん帽子ありがとう」と記し、「プラッシュハット ティラノサウルス」を被った同世代チームメイトとの写真を共有。ファンからも多くのコメントが寄せられていた。



田宮らが訪れたジャングリア沖縄は、2025年7月25日にオープンした沖縄の大型テーマパーク。世界自然遺産「やんばる」の自然を活かし、大自然と一体になれる没入型体験を提供している。



田宮はプロ8年目の今季、正捕手を目指す厳しい戦いが待っている。7日の紅白戦では、プロ入り初となる中堅守備も経験。自身のプレーの幅を広げる模索も今キャンプでは行っている。



13日の休日、チームメイトとのJUNGLIAでリフレッシュ後には、対外戦となる練習試合が続々と組まれている。田宮は3試合目となる15日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で1回に二塁打を放ち、アピールに懸命だ。



悲願の優勝を目指す今季の日本ハムにおける正捕手争いにも注目だ。

























【投稿】田宮裕涼、同世代との“ティラノ帽子ショット”がこちら

田宮裕涼(@yua_tamiya64)のInstagramより















【了】