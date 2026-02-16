













巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手が対外試合初登板で迎えた最初の打者は、広島のドラフト1位・平川蓮選手であった。











注目のルーキー対決となったこの場面で、竹丸投手はストレート主体で真っ向から勝負を挑んだ。平川選手は初球から鋭く反応し、コンパクトなスイングで打球をセンター前に運んだ。プロ入り後初の対戦となる新人同士の勝負は、平川選手が冷静な対応力を示す結果となった。



竹丸投手は先頭打者に安打を許したものの、表情を崩すことなく落ち着いた投球を継続した。ランナーを背負いながらも腕の振りは力強く、テンポを崩さずにストライクゾーンで勝負する姿勢が印象的であった。特に要所では球威のある直球を投げ込み、打者を押し込む場面も見られ、素材の高さと実戦での度胸を十分に示した内容である。



一方の平川選手は、初対戦となるドラフト1位投手の直球に対しても差し込まれることなく、自身の間合いで打撃を成立させた点が光った。



タイミングの取り方やバットコントロールには高い対応力が感じられ、プロの舞台でも通用する打撃センスを印象付ける結果となった。この一打は単なる安打にとどまらず、新人野手としての順応力と勝負強さを示す象徴的な場面であった。



キャンプ中の実戦とはいえ、両者が見せた真っ向勝負は将来性を強く感じさせる内容であり、今後の対戦にも期待を抱かせるワンシーンであった。



ルーキー同士が臆することなく持ち味を発揮した点は、試合の中でも特に注目度の高い場面であったといえる。

























【動画】巨人・竹丸×広島・平川 ルーキー対決！初対戦で魅せたプロの真っ向勝負



DAZNベースボールのXより













ドラフト1位対決を制したのは👀



竹丸和幸（巨人）

🆚

平川蓮（広島）



🌸巨人×広島（練習試合）

【関連記事】