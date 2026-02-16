大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として起用されることが想定されている。しかし、球団は大谷の今シーズンにおける二刀流について、極めて慎重な方針を固めているようだ。米誌『ニュース・ウィーク』のドリュー・ボンシオ記者が言及した。

大谷は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では打者に専念するが、大会終了後はドジャースの先発ローテーションに復帰する予定だ。ただし、通常の中5日では起用されない見込みだという。

デーブ・ロバーツ監督は昨年12月の時点から「通常の5日間隔では投げさせない」と明言している。開幕後少なくとも1か月は、登板間隔を6～8日に設定し、段階的に負荷を上げていく方針だ。

幸いにもドジャースの先発陣は層が厚い。ブレイク・スネル投手が負傷を抱えるとはいえ、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手らが控えており、大谷の間隔を広げてもローテーション運用に大きな支障はない。

注目の集まる大谷の起用についてボンシオ氏は「彼がマウンドで本来の力に戻るには時間がかかる。ドジャースは当初、登板回数を少なく設定すべきだろう。シーズンが進むにつれて、ロバーツ監督とマーク・プライアー投手コーチは、彼の登板回数を徐々に増やしていくことが予想される」と言及した。

【関連記事】

【了】