サンフレッチェ広島レジーナに新加入したFW神谷千菜が、15日に行われたSOMPO WEリーグ第15節の三菱重工浦和レッズレディース戦で移籍後初ゴールを決めて、2－1の逆転勝利へと導いた。

神谷は今冬に伊賀FCくノ一三重（なでしこリーグ1部）から広島に完全移籍。「前線で起点になるプレーや空中戦は強みですし、ゴール前に入って仕事するところを見てほしい」と意気込んでいた24歳のストライカーが浦和を迎えたホームゲームで移籍後初出場を果たした。

「前日の夜からめっちゃ緊張していたけど、ちーさん（市瀬千里）とかが『緊張してんの？』、『楽しみな』みたいな感じで声をかけてくれたので、逆に緊張がほぐれて本当にその通り楽しめたと思います」

新天地デビューを前に神谷は緊張していたが、ピッチに入って自分のプレーができたことで好感触をつかんでいた。

「なかなかボールを触れなかった中で、何気ないプレーですけど、ボールが入ってちょっと時間を作れたシーンがあったので、そこで行けると感じましたし、前半の遠目から1回足を振ったときの当たった感覚的に、もしかしたら今日はなにか起こるかなと感じました」

1－1の同点に追いついて迎えた84分、その予感が結果となった。右サイドでFW李誠雅がペナルティエリア右へとパスを送ると、飛び出したMF柳瀬楓菜が鋭いクロスを送る。中央で待ち構えていた神谷が、「浮いたボールが来たから『よっしゃ』と思って、あとは頭で合わせに行くことだけを意識しました」と後方に身を投げ出しながらヘディングシュート。難しい体勢だったが、ストライカーらしく豪快に決め切った。

「試合が終わってからみんなに『すごい体勢だったよ』と言われたけど、ペナルティエリア内での浮いたボールは大好物なので、楓菜がいいボールをくれて合わせるだけでした」

3,186人の観客が入ったエディオンピースウイング広島で初めてプレーし、何より求められたゴールで力強い紫の声援に応えた。神谷は、「声が通らない部分は難しいところもありましたけど、めっちゃ楽しくて、たくさんの応援の中でやれるのもうれしいですし、点を決めた時に目の前でサポーターのみなさんが喜んでいたのはめっちゃうれしかったです」と笑顔で話した。

ただ、逆転ゴールを挙げて勝利に貢献した新ストライカーは、「流れの中でボールを引き出す部分は、まだまだ自分の足りないところだと思ったので、マミさん（上野真実）とか上手な選手を見ながら学んでいきたいです」と向上心も忘れない。

新天地で最高のスタートを切った神谷は、「デビュー戦で点を決められたのはうれしいですし、結果を出すことがファン・サポーターのみなさんに覚えていただく1つの形でもあると思うので、そこはほっとしています」と挨拶代わりの一発を喜びつつ、「今日点を決めたことで、点を取ってくれる選手だと（サポーターが）思ってくれただろうし、そこにプレッシャーはありますけど、応え続けていきたいです」と広島でのさらなる飛躍を誓った。

取材・文＝湊昂大

【ハイライト動画】神谷千菜の加入後初ゴールは値千金の逆転ゴール！