大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クレイトン・カーショー投手が昨季限りで現役を引退した（3月のWBCには参加予定）。これに伴い、マックス・マンシー内野手がチーム最古参となったが、本人には既に自覚が芽生えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

現在35歳のマンシーはメジャーデビューした2015年から昨季まで、オークランド・アスレチックス（2015-2016、現アスレチックス）、ドジャース（2018-）の2球団でプレー。昨季は100試合、打率.243、19本塁打、67打点といった数字を残している。

同メディアは「カーショーの引退により、マンシーが現在のドジャースで最も在籍期間の長い選手（野手・投手を含む）となった。ただし、それはドジャースが35歳の彼に対して、1年1000万ドルの球団オプションを行使したことがあってこその現実でもある」と言及。

続けて、「僕にとっては変な感じだね。自分がそういう存在だなんて考えたこともなかったです。つい先ほどもカーショーが模範を示してくれたって話をしたけど、自分もただ同じようにやろうとしているだけだ。毎日グラウンドに出て、自分のやるべきことをやって、できる限り競争する。休もうとは思わない。自分にできることはそれだけだ。彼が試合に向けて準備していた姿勢、そのレガシーを引き継いでいきたいと思っている」というマンシーのコメントを伝えている。

