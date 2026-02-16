横浜DeNAベイスターズは、5月12日(火)～14日(木)対中日ドラゴンズを対象に開催される『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』において、来場者に着用いただくスペシャルユニフォームのデザインを決定した。

12年目の開催となる今年の『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL』のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。

「ギャルマインド」とは、見た目や世代に関係なく、自分の「好き」に全力で突き進む最強のポジティブ精神を指す。このマインドを横浜DeNAベイスターズ流にアップデートし、大好きなチームをガールズパワーで勝利に導こうという想いを込めている。

今年のスペシャルユニフォームは、自分らしいコーディネートを楽しめるよう、クラシックでシンプルなデザインを採用。繊細なストライプは横浜の街を彩る「水面のきらめき」をイメージしており、小さな輝きが集結したデザインになっている。

機能面では、ヘアスタイルやメイクを崩さず羽織ることができる、前開きのデザインを採用。今年は定番の形状に加え、「ミニ丈タイプ」、「フレンチスリーブタイプ」の全3型をラインナップした。別売りの圧着シートや缶バッジで自分好みのアレンジも楽しめる。

昨年に引き続き、スペシャルユニフォームは一部座席を除く全ての来場者に用意している。

また、女性に親しまれている銘菓「横濱ハーバー」を製造する株式会社ありあけが、イベント初開催の2015年から引き続きイベントスポンサーに就任。ハーバーズムーン本店をはじめ横浜市内を中心とした直営店スタッフの皆さまにスペシャルユニフォームを着用いただき、イベントを盛り上げていただく。

